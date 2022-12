Seco: società USA HNA.Live sceglie CLEA per propria soluzione cloud

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che lasviluppata dalla controllata SECO Mind, per la propria soluzione cloud che, combinando tecnologie di intelligenza artificiale e 3D modelling, consente di. HNA.Live è una società di data analytics che sviluppa soluzioni per i settori manufacturing e real estate.HNA.Live utilizza la(Laser Imaging Detection and Ranging) ed altre soluzioni di data collection per riprodurre fedelmente, all'interno di modelli 3D, movimenti, semilavorati in corso di produzione ed attività svolte all'interno dello stabilimento industriale, fornendoindustriali per ottimizzare la propria strategia di business."Grazie a CLEA è possibile connettere e gestire in cloud qualsiasi dispositivo per il controllo, il monitoraggio e la raccolta di informazioni ad alto valore aggiunto - ha dichiarato- HNA.Live abilita i produttori industriali ad incrementare la loro capacità, ridurre gli scarti di materiali, accorciare i tempi di consegna e migliorare il proprio impatto ambientale. Siamo molto felici di accompagnarli in questo percorso".