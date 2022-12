Amazon: "Non d'accordo con Ue ma ci siamo impegnati per soluzione casi"

(Teleborsa) - "della Commissione europea e. Con queste parole Amazon ha accolto il via libera dell'antitrust europea agli impegni assunti dalla big dell'eCommerce per fugare il rischio di uso improprio dei dati dei venditori indipendenti operanti sulla sua piattaforma. Una decisione che haavviate nel 2019 e nel 2020 per abuso di posizione dominante."Pur continuando atratte dalla Commissione europea, ci siamoper poter continuare a servire i clienti in tutta Europa ee che vendono attraverso i nostri negozi", ha sottolineato Amazon.La big americana del commercio elettronico è presente da una ventina d'anni in Europa e svolge la sua attività in una ventina di stati oltre che in UK. Tra il 2010 e il 2020 abbiamo investito più di 100 miliardi di euro per far crescere il business nel Vecchio Continente, contribuendo alla crescita di 650.000 posti di lavoro in Europa. Nel 2021, le PMI europee che vendono su Amazon hanno registrato oltre 14,5 miliardi di euro di vendite all'estero.