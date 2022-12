Nike in rally grazie alla trimestrale

Nike

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 13,79%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale sopra attese nonostante margini in calo per riduzione scorte. Nike ha registrato ricavi in aumento del 17% (+ 27% su base valutaria neutrale) a 13,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 novembre 2022). I ricavi per il marchio Nike sono stati di 12,7 miliardi di dollari, in crescita del 18%, mentre i ricavi per il marchio Converse sono stati di 586 milioni di dollari, in aumento del 5%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 115,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 119,3. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 113,7.