Pattern, accordo per acquisto 100% di Nuova Nicol

Pattern,

(Teleborsa) -società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha sottoscritto unper l’acquisto,del 100% di Nuova Nicol, società emiliana specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna.Ilè di 6 milioni di euro in funzione delle seguenti assunzioni concordate tra le parti: il Patrimonio Netto di Nuova Nicol al 31 dicembre 2022, ridotto di tutte le componenti di cui alla Scissione, non sia inferiore ad 1,4 milioni; l’utile lordo della Nuova Nicol, prima delle imposte, senza considerare eventuali impatti rivenienti dalla scissione e quindi sulla base della gestione caratteristica, registrato per l’anno 2022, non sia inferiore ad 1,5 milioni; la Posizione Finanziaria Netta, alla data del Closing, sia positiva e non sia inferiore ad 700.000,00.Tale prezzo sarà corrisposto daai venditori per l’80% alla data del Closing e per il restante 20% successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio di Nuova Nicol al 31 dicembre 2025, assumendo la sussistenza di talune condizioni.L’accordo prevede che la data di esecuzione dell’operazione, per tale intendendosi la data di acquisto, da parte di SMT - Società Manifattura Tessile, dell’intero capitale sociale di Nuova Nicol avvenga - previo, soddisfacimento di talune condizioni sospensive, tra cui il perfezionamento della scissione -Inoltre, è altresì previsto che la gestione di Nuova Nicol, a decorrere dal Closing, sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri di nomina di SMT, due dei quali saranno la Sig.ra Luisa Rinaldi e il Sig. Valerio Nicoli.