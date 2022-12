Eligo debutta in Borsa il 28 dicembre. Capitalizzazione di 13,9 milioni

(Teleborsa) -è stata, con l'inizio delle negoziazioni che è previsto per mercoledì 28 dicembre 2022. Si tratta di unala cui caratteristica distintiva risiede nell'offerta di un servizio di personal styling che accompagna l'utente nelle scelte di acquisto all'interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy. Nel 2021 Eligo ha distribuito 36 brand in 53 città e in 11 nazioni, registrando ricavi (consolidati pro-forma) pari a 961 mila euro e unpari aL'ammissione alle negoziazioni ha avuto ad oggetto 887.141 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui 167.200 relative al collocamento privato riservato ad investitori professionali e 719.941 rinvenienti dalla conversione di due strumenti finanziari partecipativi (SFP). Ilè stato fissato in 2,35 euro per azione, per unaa inizio negoziazioni die unpari al"L'accesso al mercato azionario rappresenta l'evoluzione del nostro percorso di crescita che punta ad- ha commentato la- Attraverso la piattaforma proprietaria E.L.S.A. miriamo ad intercettare brand italiani indipendenti e di nicchia, offrendo una maggiore forza commerciale che consenta loro di proporsi sul mercato attraverso i nuovi canali digitali del marketing, con il supporto delle nostre competenze tecnologiche, per competere sulle nuove piattaforme globali".Nell'ambito del processo di quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, la società è stata assistita da:, Madison – Corporate Finance (Financial Advisor), RSM (Audit Firm), Chiomenti (Advisor Legale e Fiscale) IR Top Consulting (Investor & Financial Communication).