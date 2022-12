Unicredit, Mallo: "Siamo leader nel segmento minibond. Grandi vantaggi per PMI"

Unicredit

(Teleborsa) -, un mercato che sta crescendo ogni anno a conferma del sempreal canale bancario tradizionale., Managing Director debt capital markets Italy di Unicredit ha fornito a Teleborsa alcunicurate dalla Banca ed idi questo strumento e le caratteristiche del"Oggi non si può parlare di innovazione senza far riferimento alla sostenibilità, che mira a raggiungere il benessere economico, coniugando il benessere sociale e la tutela ambientale. Abbiamo assistito alla crescita della finanza sostenibile cioè di strumentifinanziari con impatto positivo a livello ambientale, social e di governance e, anche rispetto ai minibond, vediamo sempre più emittenti interessati alla sostenibilità"."UniCredit ha strutturato ed emesso il primo minibond ESG nel 2020, fino a superare il 50% delle emissioni nel 2022. Abbiamo deciso quindi di lanciare il primo basket bond ESG ed abbiamo appena chiuso la prima tranche qualche giorno fa. E' un'iniziativa in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti che mira a mobilitare almeno 100 milioni di euro a supporto degli investimenti dellepiccole medie imprese in tutti i settori dell'economia italiana"."L'iniziativa nasce proprio dalla maggiore consapevolezza delle imprese in Italia dell'importanza, da un lato, di rivolgersi a modelli di business sostenibili, dall'altro, di accedere a forme di finanziamento cosiddette complementari al canale bancario tradizionale".Il basket bond è una cartolarizzazione di minibond che consente di aumentare l'interesse degli investitori istituzionali verso piccolitagli e piccoli e medie imprese, che avrebbero difficoltà ad accedere su base singola al mercato dei capitali. La prima emissione appena chiusa coinvolge 8 emittenti per un totale di 48 milioni di euro in varie regioni: due nel Nord-Est, due nel Nord-Ovest, tre nel Sud ed uno in Lombardia. Si tratta di minibond a 6 anni con un piano di rimborso cosiddetto "amortizing". I minibond sono sottoscritti da un veicolo di cartolarizzazione, un SPV che abbiamo appositamente creato, che emette una nota, un ABS, che viene poi sottoscritta al 50%da Unicredit ed al 50% da Cassa Depositi e Prestiti. L'operazione beneficia della garanzia del Fondo Europeo di garanzia gestito dalla Banca Europea degli Investimenti, che consente la copertura del 90% delle potenziali perdite dei singoli minibond, fino a un totale del35% del portafoglio"."Le imprese si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità che è dato da un'agenzia terza, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno"."Da quando abbiamo iniziato l'attività sui mini Bond a fine 2017 abbiamo strutturato ad oggi 158 minibond per un totale superiore a 950milioni di euro. Solo quest'anno siamo a 45 per oltre 200 milioni di euro. E' un mercato in continua crescita e, secondo i dati del Politecnico di Milano, da quando esiste lo strumento, cioè dal Decreto Sviluppo del 2012, sono 832 le aziende che hanno emesso almeno un mini bond per un controvalore totale di oltre 8 miliardi. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto una media di 1 miliardo di emissioni l'anno e 200 operazioni."Come UniCredit siamo leader di mercato, sia per numero di emissioni che per controvalore, in base alle classifiche del Politecnico di Milano. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie sia ai minibond che strutturiamo e sottoscriviamo al 100% - così è iniziata la nostra attività con lo scopo di diffondere la cultura del Capital Market presso le piccole medie imprese - sia attraverso strumenti piùstrutturati come appunto i Basket bond"."Oltre al basket bond ESG infatti siamo arranger di altri due Basket bond. Il Basket bond Puglia è stato promosso dalla regione Puglia e prevede una garanzia pubblica del 25% per la copertura delle prime perdite ed un obiettivo di erogare fino a 160 milioni sotto forma di minibond per le imprese con sede operativa in Puglia; anchor investor sono Casa Depositi e Prestiti e Mediocredito centrale. Dal 2020 abbiamo strutturato 6 tranche, di cui l'ultima poche settimane fa, raggiungendo la quota di 111 milioni di euro per 27 società. E' un numero importante se tiene conto del contesto territoriale e se si considera che, prima del Basket Bond in Puglia, dal 2012 al 2020, erano stati emessi solamente 9 minibond"."L'altra iniziativa il basket di filiera, un'iniziativa nata l'anno scorso con Cassa Depositi Prestiti, che mira a finanziare i programmi dicrescita delle imprese delle principali filiere strategiche dell'economia italiana. E' il primo basket Bond di settore a livello nazionale. I due settori dove abbiamo fatto emissioni sono quelli del vino e della produzione cinematografica e televisiva. Abbiamo realizzato tre tranche per 12 emittenti, per un totale di 67 milioni"."Vorrei citare anche un'altra iniziativa di particolare successo, anche se non è un Basket bond, che è il Bond Food Mezzogiorno, nato in collaborazione con SACE e Nativa con lo scopo di finanziare la crescita legata allo sviluppo sostenibile e internazionale delle imprese del Sud nel settore agroalimentare. Un'iniziativa che ha coinvolto 17 società nel Mezzogiorno per oltre 65 milioni di euro"."Direi molteplici, mi concentro sui principali. Il primo sicuramente è una cosiddetta provvista a lungo termine: con i minibond solitamente arriviamo a 7 anni, mentre la media della durata del medio-lungo termine bancario è circa 4 anni"."In più si accede alla cosiddetta forma complementare di finanziamento, un tema particolarmente rilevante per le piccole medie imprese italiane, spesso criticate per essere troppo legate al sistema bancario ed al finanziamento classico bancario, con un trend che comunque vediamo in miglioramento. Dieci anni fa la percentuale dei debiti finanziari rappresentati da prestiti obbligazionari era l'8%, oggi siamo al 16%, che è un dato comunque inferiore rispetto alla media di mercati finanziariamente più evoluti, come può essere la Francia dove la percentuale è oltre il 20%, il Regno Unito in cui siamo oltre il 30%, gli Stati Uniti dove siamo a circa al 50%."Poi c'è un vantaggio legato alla visibilità, in termini di ritorno mediatico, perché le emissioni vengono riprese dai media locali e nazionali raccontando la storia di successo delle singole società, ma c'è anche un messaggio di solidità che viene dato al mercato finanziario, perché solo le società con determinati presupposti possono accedere a questo strumento, cioè società che hanno un bilancio certificato, un business plan di crescita negli anni, il rispetto di parametri minimi di capitale nonché il rispetto degli impegni finanziari e non previstidal contratto e dal regolamento del prestito"."La presenza di investitori istituzionali nel finanziare la crescita delle società è un ulteriore forma di garanzia per tutte le controparti che si trovano a operare con la società che ha emesso un buon. Si tratta quindi di una sorta di patente di affidabilità che viene data alla società per il solo fatto di avere messo a punto un minibond".