BCE, Knot: nuovi aumenti tassi nei prossimi mesi, picco entro l'estate

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) continuerà ad aumentare i tassi mentre inizia la "seconda metà" del ciclo di inasprimento, perchè "". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista al Financial Times. Il governatore olandese ritiene di aver appena superato la metà del suo ciclo di inasprimento e di dover essere "presente per il gioco prolungato" per domare l'inflazione elevata.Knot, uno dei membri più hawkish del consiglio direttivo di Francoforte, ha dichiarato al Financial Times che, con cinque riunioni programmatiche da qui al luglio 2023, la BCE raggiungerà "nei prossimi mesi prima che gli oneri finanziari raggiungano il picco entro l'estate."Il rischio che facciamo troppo poco è ancora il rischio maggiore - ha detto -". Decidere quando avrà inasprito abbastanza la politica sarà a la "sfida principale" per la BCE il prossimo anno.Knot ha affermato che isul nostro schermo radar ora". Non è un caso, ha detto, che prima di iniziare ad alzare i tassi a luglio la BCE avesse messo in piedi un nuovo strumento di acquisto di obbligazioni per contrastare il rischio di nuove turbolenze.Più di un terzo dei membri del consiglio ha sostenuto di continuare con aumenti di 0,75 punti percentuali, ma Knot ha affermato che passando a movimenti dei tassi più piccoli, "ci concediamo un po' più di tempo lungo il percorso mentre restringiamo il 2023 per".