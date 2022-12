Borse europee positive in seduta con pochi scambi. Bene il lusso

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A spingere i listini, i cui, è anche l'ulteriore allentamento delle misure contro il coronavirus da parte delle autorità cinesi. La Cina smetterà infatti di richiedere ai viaggiatori in entrata di sottoporsi a una quarantena a partire dall'8 gennaio, con le persone che arrivano nel paese che dovranno solo ottenere risultati negativi al test Covid entro 48 ore dalla partenza.Queste notizie fanno , anche perché i colossi del settore fanno molto affidamento sugli acquirenti cinesi.Negativa, nonostante la Banca centrale europea (BCE) abbia rimosso il, sostituendolo con l'obbligo per la banca toscana di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.Positiva lanel giorno dell' assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022. "Sono fermamente", ha affermato il presidente dimissionarioin relazione alla richieste della procura di Torino di rinvio a giudizio per Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l'ex AD Maurizio Arrivabene e altre nove persone, oltre alla società stessa, per presunti falsi in bilancio negli ultimi tre esercizi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,065. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,63%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,67%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +208 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,57%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,68%, chiusa, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,00%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 25.964 punti.Guadagni frazionali per il(+0,68%); come pure, in moderato rialzo il(+0,58%).di Milano, troviamo(+3,06%),(+1,35%),(+1,16%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.del FTSE MidCap,(+7,42%),(+4,24%),(+2,72%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,68%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Tra lepiù importanti:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 4,3%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 8%; preced. 10,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,1%).