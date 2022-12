Covid, Giappone impone obbligo tampone per chi arriva dalla Cina

(Teleborsa) - A partire dal 30 dicembre. È quanto ha annunciato oggi ildopo che Pechino ha reso noto che porrà termine all'obbligo di quarantena per i passeggeri in arrivo nel Paese a partire dall'8 gennaio.I viaggiatori provenienti dalla Cina risultati positivi all'arrivo in Giappone dovranno sottoporsi ad una, in previsione di una accelerazione del flusso di turisti verso Tokyo, e l'ambiguità di Pechino sul numero di contagi. Le autorità giapponesi stanno, inoltre, valutando di porre un limite al numero dei voli provenienti dalla Cina. "Ci sono timori sulla situazione reale in Cina, a causa delle discrepanze tra il numero dei contagi rilasciati dal governo e i dati forniti dal settore privato", ha detto Kishida.Si tratta della prima volta dallo scorso ottobre chee in questo caso l'obiettivo è quello di mettere un freno ai flussi presumibilmente ingenti dei turisti da Pechino in previsione delil cui inizio è previsto il 22 gennaio. Secondo ilper chi risulta positivo al test anti Covid la quarantena sarà di sette giorni da scontare in strutture designate dal governo, madopo la conferma di un tampone negativo. I voli dalla Cina, Hong Kong e Macau subiranno delle limitazioni e verranno diretti essenzialmente su. Il premier giapponese Kishida ha detto che la decisione dell'attuale contenimento è temporanea e non intende porre dei limiti ai viaggi transfrontalieri. Per un lungo periodo durante l'emergenza sanitaria, ai turisti stranieri non è stato permesso di recarsi in Giappone, ma sin dalla riapertura dei confini il numero dei visitatori cinesi è stato limitato a causa delle restrizioni Covid-19 imposte da Pechino.Secondo l'lo scorso novembre appena 21mila visitatori dalla Cina hanno visitato il Giappone, circa il 2% di tutti i turisti stranieri nel Paese. Nell'intero 2019 il numero si è assestato a 9,6 milioni.