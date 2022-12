Ricorsi ANIEF, buone notizie per docenti e ATA

(Teleborsa) - Buone notizie per docenti e Ata che hanno presentato ricorso condal 19 dicembre al 23 dicembre, i tribunali italiani hanno dato ragione ai legali del giovane sindacato condannando l’amministrazione scolastica a 146.900 euro complessive di risarcimento. I motivi sono diversi:e ai mancati pagamenti dei mesi estivi nella ricostruzione di carriera; dal non riconoscimento del salario accessorio (RPD/CIA) a chi stipula un contratto di tipo “breve e saltuario”; dall’assegnazione della carta del docente anche ai precari alla monetizzazione delle ferie dei dai precari non godute.In due casi, la somma di risarcimento al dipendente è stata molto importante:Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Aniefsono la conferma della correttezza e dell’utilità del nostro operare, sempre orientato a fare prevalere la giustizia, il rispetto della Costituzione e di quello che l’Unione europea chiede ai suoi Paesi membri. Siamo dunque senz’altro felici per questo andamento, anche se coscienti che troppo spesso la tutela del personale passa per i tribunali della Repubblica e non per le decisioni del Governo o del Parlamento. Per chi, come noi, crede nel rispetto dei diritti,