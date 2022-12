Covid-19, Aeroporto Malpensa ripristina tampone agli arrivi dalla Cina

(Teleborsa) -per la nuova ondata di contagi da, in concomitanza con l'abbattimento di tutte le restrizioni ai viaggi decisa da Pechino., infatti, verràper i viaggi aerei, proprio ad un soffio dal capodanno cinese, la più importante ricorrenza dell'anno. I siti di viaggi sono stati letteralmente presi d'assalto in vista della normativa più permissiva, ma laarriva nel momento peggiore, mentre si registranoe numerosi decessi, che stanno mandando gli ospedali al collasso.E così per evitare un nuovo 2020, alcuni, come ilche hanno subito istituito ilper gli arrivi dalla Cina. Gli Stati Uniti, invece, stanno ancora valutando nuove misure di prevenzione nei confronti dei viaggiatori in arrivo dalla Cina e potrebbero presto annunciare uno screening obbligatorio per chi arriva da quella destinazione.si è mossa da sola e con un certo anticipo ed ha annunciato che tornerà a chiedere ilai passeggeri in arrivo dalla Cina. Si tratta però di una semplice misura di prevenzione,, che resterà in piedi sino al 30 gennaio prossimo.