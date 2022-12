Infrastrutture, via libera CIPESS a 4,55 miliardi per investimenti Anas

(Teleborsa) - Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile -tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l', allocando risorse perprevisti dalla Legge di bilancio 2022.Un atto fortemente caldeggiato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva volte ribadito ladal contratto di programma saranno così ripartiti: circapresenti nel contratto di programma 2016-2020, circa, circa 167 milioni di euro per gli interventi ricompresi nell’8° stralcio del piano sisma, oltre ad altri interventi, 124 milioni per maggiori esigenze lavori in corso, 30 milioni quale fondo interventi non programmati; 24 milioni per investimenti tecnologici.Per quanto riguarda gli investimenti in, si parla diper un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi (oltre 778 milioni coperti dalla Legge di bilancio 2022) e diche potranno essere appaltati già nei primi mesi del 2023, per un investimento di circa 2,3 miliardi (1,3 miliardi coperti dalla Legge di bilancio 2022). Alla manutenzione programmata è destinato quasi il 40% dei fondi.