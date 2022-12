Tinexta acquista 20% Defence Tech per 25 milioni. Opzione per salire e lanciare OPA

Tinexta

Defence Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha sottoscritto undi, gruppo quotato da fine 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence. L'acquisto è fatto pro-quota dai soci di riferimento, Comunimpresa S.r.l., GE.DA Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., a, per un. SI tratta di un premio del 27,6% rispetto alla chiusura odierna delle azioni Defence Tech a 3,84 euro.A seguito dell'operazione, Tinexta e Defence Tech metteranno a punto un, sia dei prodotti di Defence Tech da vendere alla clientela corporate di Tinexta Cyber, sia dei prodotti di Tinexta Cyber da vendere alla clientela Government di Defence Tech. Defence Tech è infatti specializzata in servizi e prodotti di protezione delle infrastrutture critiche, complementari e sinergici con l'offerta di Tinexta Cyber. Inoltre, con questa operazione il Gruppo Tinexta amplia la propria presenza nel mercato della Pubblica Amministrazione.Un', esercitabile da Tinexta nel 2024, potrebbe portare al superamento del 50% del capitale con il conseguente obbligo di promuovere un'sulle azioni residue. Il prezzo della call è stato definito come EBITDA Adjusted 2023 per un multiplo 12x, oltre PFN Adjusted pro quota.Qualora fosse esercitata la call Tinexta con conseguente lancio dell'OPA, il socio Starlife - che esprime il management - ha espresso sin da ora la propria intenzione di portare in adesione una porzione della propria partecipazione. Per effetto del conferimento, dell'eventuale successo sia dell'OPA che dell'operazione di reverse accelerated bookbuilding, il, che non sarebbe in tal caso più quotata."In Defence Tech - commenta, Amministratore Delegato di Tinexta - abbiamo individuato un operatore con un posizionamento di particolare interesse e con forti sinergie rispetto all’attuale offerta del nostro Gruppo in ambito cyber security, settore sempre più centrale per lo sviluppo delle imprese e della Pubblica amministrazione e per la difesa delle infrastrutture fisiche e digitali del Paese"."L'interesse di un grande gruppo italiano come Tinexta dimostra l’importante valore creato da Defence Tech in questi anni ed è sicuramente motivo di soddisfazione per ogni persona del nostro gruppo - dichiara, Amministratore Delegato di Defence Tech - Al tempo stesso, ritengo l'operazione una grande opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita attraverso una nuova dimensione e sinergie di offerta e commerciali".