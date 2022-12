Ucraina, meeting tra Zelenskyy e CEO di BlackRock per coordinare investimenti

BlackRock

(Teleborsa) - Il presidente ucrainoe il CEO di BlackRockcontinuano a lavorare assieme per, secondo quanto reso noto oggi dopo un incontro in videoconferenza.è uno dei più importanti asset manager e uno dei principali fornitori di servizi di gestione degli investimenti al mondo, con asset under management (AUM) per oltre 8 trilioni di dollari.Zelenskyy e Fink "hanno concordato di concentrarsi a breve termine sul coordinamento degli sforzi di tutti i potenziali investitori e partecipanti alla ricostruzione del paese,dell'economia ucraina", si legge in una nota del governo ucraino.BlackRock e il Ministero dell'Economia ucraino hanno firmato un, dopo che Fink e Zelenskyy si sonoper discutere su come guidare investimenti pubblici e privati in Ucraina per ricostruire il paese dopo l'invasione della Russia.