Piazza Affari chiude tonica come il resto d'Europa

(Teleborsa) -, che risulta tra i migliori in Europa. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,03%). L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,64%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,52 dollari per barile, in netto calo del 3,41%.Sulla parità lo, che rimane a quota +209 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,46%.avanza dello 0,80%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,37%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,44%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,15% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,15%.Buona la prestazione del(+1,27%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,02%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.018,8 milioni di euro, pari al 97,35% rispetto ai precedenti 1,05 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi di azioni.Su 446 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 98 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 248 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 100 azioni del listino milanese.di Milano, troviamo(+4,50%),(+3,45%),(+2,49%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Tra i(+8,70%),(+5,03%),(+4,62%) e(+4,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.