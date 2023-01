Crosetto: BCE sbaglia su acquisti titoli di Stato, alcune decisioni amplificano crisi

(Teleborsa) - "Le condizioni economiche del paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le tutele esterne che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo, in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi drammatico, come quello che sta attraversando il mondo e l'UE in particolare". Lo ha affermato il, in una intervista a Repubblica.I commenti di Crosetto, che aveva già criticato le decisioni della Banca centrale europea dopo l'ultima riunione di dicembre, seguono un articolo di ieri del Financial Times , che ha descritto l'Italia comeperché è il paese più esposto a una nuova crisi del debito alla luce della politica restrittiva di Francoforte."Non sta a me giudicare ma non serve un premio Nobel, basta il buon senso di una massaia per capire che- ha spiegato Crosetto - Quando Draghi lanciò il whatever it takes, la situazione economica e sociale era enormemente migliore di quella a cui stiamo andando incontro. A maggior ragione oggi non c'era alcuna ragione per una stretta".A una domanda sul fatto che la BCE, però, non ha grandi alternative al rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione, il ministro ha risposto: "Il rialzo dei tassi può essere anche una scelta comprensibile, ma".Sul fatto che l'Eurotower rivendichi la sua indipendenza sulle decisioni prese, Crosetto ribatte: "Infatti rispetto la loro indipendenza, ma ciò non toglie a me il diritto di dare un giudizio critico sulle loro scelte, esprimendo un'idea da libero cittadino. Ed in più c’è un ragionamento politico: l'Europa deve porsi il tema di. Abbiamo lasciato a organismi indipendenti e che rispondono solo a sé stessi, la possibilità di incidere sulla vita dei cittadini e sull'economia, in modo superiore alla Commissione europea e soprattutto ai governi nazionali. È legittimo chiedersi quanto sia giusto?".