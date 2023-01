USA, FDA consente la vendita di pillole abortive nelle farmacie

(Teleborsa) - La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha deciso di. Le farmacie possono iniziare a richiedere la certificazione per distribuire la pillola abortivacon una delle due aziende che la producono e, in caso di successo, potranno dispensarla direttamente ai pazienti dopo aver ricevuto una. In precedenza, il farmaco poteva essere prescritto solo dai medici negli ospedali e, in alcuni casi, dopo un consulto medico da remoto.La FDA aveva già affermato che avrebbe apportato tali modifiche nel dicembre 2021, quando aveva annunciato che avrebbe allentato alcune strategie di valutazione e mitigazione del rischio, o REMS, sulla pillola, che erano in vigore da quando l'agenzia l'aveva approvata nel 2000 ed erano statenel 2021di COVID-19.Le modifiche includevano la rimozione delle restrizioni sulladelle pillole e la loro. L'agenzia ha finalizzato le modifiche martedì dopo aver esaminato le domande supplementari di Danco Laboratories e GenBioPro, le due società che producono il farmaco negli Stati Uniti."In un momento in cui le persone in tutto il paese stanno lottando per ottenere servizi di assistenza all'aborto, questa modifica è di fondamentale importanza per ampliare l'accesso ai servizi di aborto farmacologico e fornirà agli operatori sanitari unper terminare presto gravidanza", ha dichiarato Danco in una nota.L', superando per la prima volta le procedure chirurgiche nel 2020, secondo il Guttmacher Institute, un gruppo di ricerca che sostiene i diritti all'aborto. La modifica normativa della FDA non avrà comunque effetto dove la vendita della pillola abortiva è vietata.