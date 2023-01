Illimity non è più una PMI, capitalizza oltre 500 milioni

illimity Bank

(Teleborsa) -comunica che, "non trovando più applicazione la disciplina transitoria del criterio del fatturato", a fronte della crescita della propria capitalizzazione di mercato oltre la soglia di rifermento (500 milioni di euro) per tre anni consecutivi (2020-2021-2022), non è più qualificabile come “PMI”.Ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - ricorda la società in una nota - trova applicazione per gli azionisti titolari di partecipazioni in illimity l’ulteriore soglia rilevantepari al 3% del capitale sociale.Pertanto, gli azionisti che, alla data di pubblicazione di questo comunicato, siano titolari di partecipazioni superiori alla nuova soglia del3% del capitale e inferiori al 5% dovranno darne comunicazione alla CONSOB e ad illimity,