Lavoro, Amazon annuncia il taglio di 18mila posti di lavoro

(Teleborsa) - Pesanti tagli al personale in arrivo ad Amazon. La società ha confermato le indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal annunciando chesu oltre 1,5 milioni, circa l'1% della forza lavoro complessiva. Un taglio nettamente più consistente rispetto ai 10mila licenziamenti previsti inizialmente che dovevano concentrarsi principalmente nella divisione retail dell'e nelle funzioni delle risorse umane come il reclutamento.Una decisione che – come ha spiegato in una comunicazione ai dipendenti l'– non è stata presa alla leggera. "Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti – scrive Jassy nell'email – che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno per trovare un posto di lavoro. Amazon ha navigato un'economia incerta e difficile in passato e continuerà a farlo. Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire opportunità di lungo termine con una struttura dei costi più forte".I licenziamenti interesseranno in modo particolare icome Amazon Fresh e Amazon Go, e le sueche gestiscono ad esempio le risorse umane. In tali settoricomposta da circa 300mila persone.La notizia dei licenziamenti ha avuto unche hanno scommesso su un aumento dei profitti della società: dopo che il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta il piano le azioni sono salite di quasi il 2% negli ultimi scambi.