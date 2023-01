Seduta nervosa a New York dopo minute Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Boeing

Salesforce,

Intel

Walt Disney

Microsoft

United Health

Honeywell International

Chevron

JD.com

Warner Bros. Discovery,

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Micron Technology

Microsoft

Datadog

Baker Hughes

Honeywell International

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta a Wall Street, la vigilia, caratterizzata da marcate oscillazioni, dopo la pubblicazione delleche hanno raffreddato le speranze dei mercati in un cambio di rotta della politica dei tassi nei prossimi mesi. Dai verbali dell'incontro di dicembre, è emerso che "sarebbero necessari ulteriori aumenti dei tassi" e che quest'anno "non ci dovrebbero essere tagli" al costo del denaro.Ilsale dello 0,40% a 33.270 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.853 punti. Guadagni frazionali per il(+0,48%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,49%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i(+4,22%),(+3,57%),(+3,55%) e(+3,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,06%.(+14,68%),(+8,81%),(+7,73%) e(+7,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,37%.Crolla, con una flessione del 4,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 76,84K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 150K unità; preced. 127K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -78,2 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 225K unità)15:45: PMI servizi (atteso 44,4 punti; preced. 46,2 punti)15:45: PMI composito (atteso 44,6 punti; preced. 46,4 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,15 Mln barili; preced. 718K barili).