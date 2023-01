Stitch Fix taglia il 20% del personale, si dimette il CEO

Stitch Fix

(Teleborsa) -, un servizio di styling personale online attivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha comunicato chee chiuderà il centro di distribuzione di Salt Lake City. Inoltre,dalla carica di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione, a partire dal 5 gennaio 2023.La società "continua a intraprendere una trasformazione ambiziosa e, nell'immediato, l'obiettivo del team è esattamente quello di creare- ha detto Spaulding - Prima come presidente e poi come CEO, è stato un privilegio guidare in un momento senza precedenti e tracciare la rotta per il futuro con il team di Stitch Fix. È ora che un nuovo leader aiuti a sostenere la fase successiva. In tale contesto, io e il Consiglio abbiamo preso la difficile decisione di dimettermi dalla carica di CEO".Laè stata nominata amministratore delegato, anch'essa a partire dal 5 gennaio 2023, con un incaricoper sei mesi o fino alla nomina del suo successore, salvo diverso accordo tra Lake e il Consiglio di amministrazione.Ottima la performance di, che si attesta a 3,34 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 3,497 e successiva a 3,842. Supporto a 3,152.