Anima Holding, raccolta netta 2022 raggiunge 2,4 miliardi

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta di(escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Grupponel mese di dicembre 2022 è stata positiva per 253 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,6 miliardi di euro (che raggiunge i 2,4 miliardi di euro comprendendo anche le deleghe di Ramo I).A fine dicembre lecomplessivamente dal Gruppo Anima si attestano a oltre 177 miliardi di euro.“La raccolta netta positiva del Gruppo Anima nel 2022 che, fra gestito e deleghe assicurative di ramo I, si è attestata a circa 2,4 miliardi di euro, rappresenta unconsiderando la volatilità dei mercati nell’anno e i rendimenti negativi registrati su tutte le principali asset class" - ha commentato-. “I gruppi bancari italiani (che per circa il 17% degli sportelli nel paese sono nostri partner strategici), continuano a registrare un aumento della liquidità giacente su conti correnti e depositi; una stabilizzazione delle condizioni di mercato riteniamo porterà tale liquidità a essere reindirizzata verso soluzioni in grado di meglio proteggere il risparmio dall’erosione dell’inflazione che rimane a livelli elevati".