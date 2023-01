AstraZeneca acquista la statunitense CinCor Pharma per 1,8 miliardi di dollari

AstraZeneca

CinCor Pharma

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha siglatodi, un'azienda biofarmaceutica statunitense in fase clinica, focalizzata sullo sviluppo di nuovi trattamenti per l'ipertensione resistente e incontrollata e per la malattia renale cronica. L'acquisizione intendedi AstraZeneca, aggiungendo il farmaco candidato di CinCor, baxdrostat (CIN-107).In base ai termini dell'accordo, AstraZeneca avvierà un'per l'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di CinCor a un prezzo di 26 dollari per azione in contanti, più un diritto non negoziabile di 10 dollari per azione in contanti pagabile in ai successi di baxdrostat.La parte in contanti anticipata del corrispettivo rappresenta un valore di transazione di circa 1,3 miliardi di dollari e un premio del 121% rispetto al prezzo di mercato di chiusura di CinCor il 6 gennaio 2023. Considerando anche il diritto di 10 dollari, il valore di transazione è di circa, pari a un premio del 206%.L'acquisizione dovrebbe concludersi nel