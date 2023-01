Deodato.Gallery verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo opera nel mondo dell', con focus principale nel segmento della street art e della pop art, ed è a capo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte.Il processo di quotazione è curato da(che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor) e la data prevista di ammissione è il 18 gennaio 2023, con l'inizio delle negoziazioni (di) nei giorni seguenti.L'attività principale del gruppo consiste nellae, come linea aggiuntiva, l'offerta a brand, musei e privati anche di, tra cui il noleggio delle opere e l'organizzazione di eventi con i brand. Deodato Arte, inoltre, è attiva nella vendita B2B: l società distribuisce le opere acquisite con relazioni privilegiate nel territorio italiano, in Belgio e in alcune zone della Svizzera attraverso le sue 14 sedi.Nel giugno 2022, ha lanciato ilcon l'obiettivo principale di aprire gallerie sia proprie che in franchising. Oltre all'utilizzo di innovativi processi di marketing, ha investito in un'evoluta tecnologia implementando la propria attività nel mondo dell'arte digitale e della realtà virtuale mediante la, dove è possibile visitare mostre, tenere conferenze, visionare il magazzino e trasmettere NFT.Al 31 dicembre 2021, il gruppo ha realizzato unpari a circa 7,1 milioni di euro, con undel 20,4%, mentre al 30 giugno 2022 risultano un Valore della Produzione di 5,8 milioni di euro e un EBITDA margin del 24,7%. Il fatturato è stato generato al 30 giugno 2022 verso clienti B2C per il 60% e verso clienti B2B per il 40%, prevalentemente in Italia.Prima dell'ammissione il capitale è controllato da(società riconducibile al Presidente e Amministratore Delegato) per il 95% e da cinque altri soci per il restante 5%.