Enel verso emissione bond ibridi per 1,75 miliardi di euro

Enel

(Teleborsa) -sta collocando, con una prima tranche perpetua callable a partire da cinque anni e cinque mesi e una seconda, anch'essa perpetua e callable, a partire da otto anni e cinque mesi. Secondo uno dei lead manager, citato da Reuters, gliNel dettaglio, gli ordini superano i 6 miliardi per la prima parte (che vale 1 miliardo) e 8 miliardi per la seconda (che vale 750 milioni). Ilè fissato a 6,375% per la prima parte ed a 6,625% per la seconda.ha assegnato il rating di lungo termineai due bond, ovvero due notch inferiore al rating senior unsecured di Enel di Baa1, riflettendo le caratteristiche degli ibridi. "Sono a lunghissima scadenza, profondamente subordinati ed Enel può optare per il rinvio cumulativo delle cedole - si legge nella decisione dell'agenzia di rating - Il rating è in linea con quello delle esistenti note ibride emesse dalla società".L'riflette l'outlook negativo sul rating sovrano Baa3 dell'Italia, riflettendo la vulnerabilità della società a sviluppi macroeconomici negativi e legami con il sovrano, dato che una parte sostanziale dei suoi utili è generata in Italia.ha invece assegnato il rating a lungo termine "" ai titoli. "Consideriamo questa operazione come una transazione di gestione delle passività che consentirà a Enel di sostituire, soggetto all'importo finale raccolto, parte dei suoi 750 milioni esistenti, 2,5% ibridi richiamabili per la prima volta nell'agosto 2023 e, parte dei suoi 1,25 milioni USD, 8,75% di titoli ibridi (936 mln di euro scambiati) richiamabili a settembre 2023", afferma l'agenzia di rating.