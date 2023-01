Giovani, oltre 4 milioni di euro per il progetto a sostegno dei Neet

(Teleborsa) - ParteQuesto il nome dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali pere sostenere questi giovani che non sono inseriti in percorsi di formazione, non studiano o non lavorano. Il progetto nasce dall'accordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale dellae l'"Per la prima volta Anci mette in campo un'azione diretta per contrastare e prevenire il fenomeno dei Neet, giovani che non studiano, non lavorano e non ricevono una formazione, dopo aver svolto, nei mesi scorsi, un percorso molto partecipato dai Comuni di accompagnamento e di formazione sul tema – sottolinea il–. Credo che vada soprattutto colta l'innovatività di tale Avviso che, sono certo, raccoglierà moltissime proposte dai territori in grado di coinvolgere in maniera strutturale e continuativa, grazie anche alle competenze maturate, questo target di giovani e favorire lo sviluppo di opportunità e di ambienti di crescita professionale".È dila cifra delche lcon questo avviso, destina per supportare l'avvio o il rafforzamento dei progetti e degli interventi comunali per contrastare il fenomeno dei Neet. Viene coinvolta la popolazione compresa nellaIl bando si rivolge ai Comuni e Unioni di Comuni che, avendo partecipato alla specifica manifestazione d'interesse del 23 marzo 2022, sono stati inseriti nell'elenco dei partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet. Questi hanno anche partecipato, nel corso del secondo semestre 2022, al percorso di formazione organizzato dall'Anci. Le amministrazioni locali interessate potranno fare domanda entro il 20 febbraio 2023.