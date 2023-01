Positivo il Mercato americano trascinato dal comparto tech

Morgan Stanley

(Teleborsa) -sull'ottimismo per la, mentre i segnali di un mercato del lavoro in raffreddamento hanno rafforzato le scommesse su un. Ciò porta il settore tech, uno di quelli che hanno sofferto di più durante l'inasprimento della FED, a trascinare al rialzo il Nasdaq.L'agenda macroeconomica odierna è priva di dati significativi, ma gli investitori guardano già alla diffusione - prevista per- dell', che influirà sull'entità del prossimo aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve. Il dato annuale è visto in aumento del 6,5%, in calo rispetto al 7,1% del mese precedente, con la lettura mensile che dovrebbe attestarsi al +0,1%, uguale al mese precedente.Questo ottimismo non è però condiviso da tutti gli analisti. Secondo, ledi quanto molti pessimisti si aspettano, con lo spettro della recessione che probabilmente aggraverà il loro più grande crollo annuale dalla crisi finanziaria globale.si aspetta invece che la, le modifiche alle politiche fiscali aziendali statunitensi e la probabilità di recessione offuschino l'impatto positivo della riapertura economica della Cina.Positiva(una delle più grandi banche d'affari del mondo), che si appresta ad attuare una delle più grandi riduzioni della forza lavoro della sua storia. Crolla(rivenditore canadese di abbigliamento sportivo), che ha abbassato la guidance su ricavi e utili per il quarto trimestre. Vola(società statunitense che fornisce soluzioni intelligenti per il settore assicurativo), che ha siglato un accordo definitivo per essere acquisita da Vista Equity Partners.Aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.937 punti. Su di giri il(+2,12%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,17%).del Dow Jones,(+5,33%),(+3,39%),(+2,49%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.(+7,54%),(+7,50%),(+7,36%) e(+6,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,37%.Sensibili perdite per, in calo del 6,27%.In apnea, che arretra del 5,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,97%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità).