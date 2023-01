Vista Equity Partners acquista Duck Creek per 2,6 miliardi di dollari

Duck Creek Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce soluzioni intelligenti per il ramo Danni e il settore assicurativo in generale, ha siglato un, una delle principali società di investimento globale focalizzata su aziende attive nel campo dei software e dei dati. L'operazione prevede un offerta di 19,00 dollari per azione, per unae che porterà al delisting di Duck Creek dal Nasdaq.Si tratta di undel 46% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Duck Creek il 6 gennaio 2023, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio della transazione, e un premio di circa il 64% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di Duck Creek per gli ultimi 30 giorni."Duck Creek è orgogliosa di aver aperto la strada ai sistemi mission-critical basati su cloud per il settore assicurativo danni per offrire un'esperienza cliente di prim'ordine - ha affermato Michael Jackowski, amministratore delegato di Duck Creek - Siamo entusiasti di entrare nel prossimo capitolo di Duck Creek in collaborazione con Vista Equity Partners per continuare a".