Benzina, Cdm vara decreto ad hoc su trasparenza mercato carburanti

(Teleborsa) - Interventi urgenti in materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, leggi regionali. Sul tavolo anche l'informativa del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul caro carburanti, il decreto sul payback per i dispositivi medici e le prime nomine dell'era Meloni, con le indicazioni del governo per i vertici delle Agenzie fiscali. Questi i temi all'ordine del giorno delterminato, dopo più di un'ora, verso le 20.30 di questa sera.Particolarmente attese le. Il Consiglio dei ministri ha messo a punto una vantaggio del consumatore. Il monitoraggio dei prezzi ai distributori non sarà più settimanale ma giornaliero e viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto. Sulle autostrade, l'ipotesi è di riconoscere una percentuale in più ai distributori, ma deve essere fissa. Esclusi, invece, – secondo quanto si apprende – interventi sulle accise."La previsione, dai dati che abbiamo rilevato nei primi 8 giorni dell'anno, è che dovrebbe esserci una stabilizzazione su questi prezzi dei carburanti – ha detto a Porta a Porta il–. Ci sono una serie di situazioni che vanno monitorate, per capire se parliamo di autostrade o di zone dove c'è un solo distributore, come nelle isole. Per un prezzo sopra i 2 euro, ci vuole una giustificazione specifica. C'è una richiesta da parte dell'Antitrust di una verifica di quei casi dove c'è stata un'eccedenza, ricordando che il prezzo è libero".Per quanto riguarda le, è confermata alle Dogane l'uscita di Marcello Minenna, al suo posto, il capo di gabinetto del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Riconfermatiall'Agenzia delle Entrate e il direttore dell'Agenzia del Demanio,Stanziati"La Presidenza del Consiglio, come si evince dal Bilancio di Previsione 2023 pubblicato sul sito istituzionale del Governo, ha scelto di incrementare per il prossimo anno alcuni stanziamenti a favore delle politiche di settore ritenute più strategiche, a partire dal ripristino di parte dei fondi, 253 milioni aggiuntivi, per la Protezione civile che erano stati ridotti di 1,5 miliardi dal precedente esecutivo – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano –. Questo governo ritiene prioritario, infatti, investire nella prevenzione e nel soccorso di eventi emergenziali legati a calamità naturali e in particolare nella prevenzione del rischio sismico su cui si investono 61 milioni in più. Inoltre, considerata la grave situazione internazionale, una parte di fondi aggiuntivi andranno alle politiche a favore dell'emergenza Ucraina, a partire dall'accoglienza dei profughi; a situazioni di disagio di persone con disabilità (110 milioni) e a programmi spaziali nazionali e aerospaziali (726 milioni)".Il Consiglio dei ministri ha dato, inoltre, il via libera al