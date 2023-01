Decreto Aiuti Quater, Anief: "Supplenze di pochi giorni pagate con soldi risparmiati dall'organico Covid non attivato"

(Teleborsa) - "Sulla forte esigenza di implementare risorse umane nelle scuole tutti si dicono d'accordo, ma quando c'è decidere si procede sempre al contrario. L'attuale Governo conferma la regola: anziché confermare l'organico aggiuntivo degli ultimi due anni, approvando l'emendamento Anief al decreto Milleproroghe ed in precedenza allo stesso DL 176 Aiuti Quatar, con decreto legge a Palazzo Madama le Commissioni decidono di utilizzare i risparmi del 'cosiddetto organico covid' per finanziare i contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, dove è autorizzata per il 2022 la spesa di 150 milioni di euro". È quanto scrive oggi Orizzonte Scuola specificando che "in base a quanto previsto dall'Accordo politico sottoscritto il 10 novembre 2022 tra ile e le organizzazioni sindacali, l'art. 14 comma 3 stanzia ulteriori 100 milioni di euro per il solo anno 2022 ad integrazione delle risorse contrattuali per il triennio 2019 2021". La misura potrebbe "entrare nel testo definitivo" assieme ad altre in quanto approvate "come emendamenti al Senato."Riteniamo questo modo di procedere – commenta– del tutto inappropriato: siamo all'antilogica dei sofisti greci, perché oltre a minare il servizio scolastico ordinario, avere privato le nostre scuole di almeno 40 mila docenti e Ata, si va a realizzare un'operazione incoerente che andrà a ricadere pure sulla gestione degli importanti finanziamenti che ogni istituto scolastico sta ricevendo dall'Unione europea, in chiave Pnrr, per digitalizzare l'offerta formativa, combattere l'abbandono scolastico e restaurare gli edifici dove ogni giorno fanno lezione quasi nove milioni di alunni, più un milione di insegnanti, Ata e dirigenti quasi sempre in condizioni di non sicurezza. L'unica logica che può essere prevalsa – continua il sindacalista – è quella di risparmiare ancora una volta sottraendo soldi alla scuola, senza pensare alla funzionalità del servizio e al pericolo incombente cui si sta andando incontro mettendo a rischio i progetti del Pnrr. Come si fa a far venire meno delle risorse umane così importanti proprio nel momento del massimo bisogno? Invece di seguire quanto chiesto da Anief con una modifica al decreto Milleproroghe e dare seguito all'appello pubblico di reintegrare i 55mila docenti e ATA assunti per due anni e oggi abbandonati al loro destino, si procede all'opposto. Così non va".