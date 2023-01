Omer, commessa a Parigi da Alstom. Valore minimo di 25 milioni

Omer

Alstom

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha sottoscritto con il gruppoun contratto avente ad oggetto laper il. Si tratta del sistema di trasporto rapido di Parigi che attraversa la città da nord a sud e collega i due principali aeroporti Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly.La commessa affidata a Omer dal costruttore Alstom prevede la fornitura di interiors (tra cui soppalchi e divisioni mediane, gradini e scale, armadiature, telai dei finestrini) per 146 treni, più ulteriori 34 unità in opzione. Omer dovrà allestire un totale di 730 carrozze, per un valore complessivo del contratto pari a circa(di cui 1,6 milioni per costi non ricorrenti di ingegneria e attrezzatura e 23,5 milioni per la fornitura degli oggetti). A tale valore potrebbero poi sommarsiper i 34 treni in opzione.Lo sviluppo delle attività di ingegneria avverrà a partire dal, mentre la fornitura dei primi componenti è prevista a partire dal, con una fine contratto attualmente prevista nel"Siamo orgogliosi di far parte di un progetto che punta a migliorare sensibilmente la qualità del trasporto di, con oltre 900.000 passeggeri giornalieri - ha commentato l'- Omer, grazie alla propria trentennale esperienza nel settore ferroviario, è in grado di mettere a disposizione le più moderne tecnologie che coniugano comfort dei viaggiatori e sostenibilità delle soluzioni di trasporto: l'utilizzo di un materiale come l'alluminio, infatti, garantisce riciclabilità e resistenza nel tempo".