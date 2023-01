Aeroporti USA, ripartono attività dopo guasto FAA

(Teleborsa) - Gli aerei tornano a volare negli aeroporti statunitensi dopo l' interruzione dei computer della FAA "Le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente negli Stati Uniti a seguito di un'interruzione notturna del sistema di avviso alle missioni aeree che fornisce informazioni sulla sicurezza agli equipaggi di volo. Il ground stop è stato revocato. Continuiamo a esaminare la causa del problema iniziale", ha detto FAA in un Tweet

Gli Stati Uniti si sono svegliati con un guasto al sistema informatico della FAA. Il problema riguardava la trasmissione dei Notam (acronimo della dicitura inglese NOtice To AirMen), ovvero gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo."Il Presidente è stato informato dal Segretario dei Trasporti sull'interruzione del sistema FAA. Non ci sono prove di un attacco informatico a questo punto, ma il presidente ha ordinato al Department of Transportation di", ha detto la portavoce della Casa Bianca.