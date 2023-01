CrowdFundMe-Trusters, raccolti oltre 39 milioni di euro nel 2022

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha, considerando anche la controllata Trusters (acquisita per il 51% in data 10 novembre 2022 e per un ulteriore 7,3% in data 25 novembre 2022). Il risultato ha portato gli investimenti totali effettuati sulle piattaforme di CrowdFundMe e Trusters a oltre 129 milioni di euro. Nel 2022, inoltre, a fronte di, il numero di investimenti ha superato quota 18.000.Nel, con la progressiva, il gruppo prevede di implementare significative sinergie sia lato ricavi che lato costi. Tra gli obiettivi c'è anche la crescita dei principali KPI e, in particolare, l'aumento della raccolta complessiva e l'ampliamento della base investitori."Nel 2023 la sinergia tra CrowdFundMe e Trusters potrà liberare a pieno il suo potenziale - ha commentato, CEO di CrowdFundMe - Il nostro obiettivo è quello di consolidarci nel panorama nazionale come. Il gruppo continuerà a offrire molteplici opportunità di investimento, che variano sia per la durata che per tipologia di monetizzazione. In pratica, gli investitori hanno e continueranno ad avere a disposizione tutti gli strumenti per costruire un portafoglio diversificato e profittevole".