LVMH su nuovi massimi storici. Vicina a capitalizzazione da 400 miliardi

(Teleborsa) - La più grande azienda europea per capitalizzazione di mercato allunga sui concorrenti. Il colosso francesesta infatti, arrivando a una valorizzazione di 388 miliardi di euro. A spingere gli acquisti sono state una serie di nomine ai vertici di alcuni dei brand più pregiati del conglomerato. LVMH possiede, tra gli altri, marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany, Givenchy, Kenzo, Bulgari e Moet Hennessy., che guida Christian Dior Couture dal 2018, è stato nominato presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton., Executive Vice President di Louis Vuitton dal 2013 con la responsabilità di supervisionare tutte le attività relative ai prodotti, succede a Beccari e diventa presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture.Delphine, 47 anni, è, l'uomo più ricco del mondo. È entrata nell'azienda di famiglia nel 2000 dopo due anni presso la società di consulenza McKinsey e dopo aver studiato alla London School of Economics. È entrata a far parte del consiglio di amministrazione di LVMH nel 2003, diventando la prima donna e la persona più giovane a farne parte."Sotto la sua guida, la desiderabilità dei prodotti Louis Vuitton è aumentata in modo significativo, consentendo al marchio di stabilire regolarmente nuovi record di vendita - ha detto oggi Bernard Arnault - Lesaranno risorse decisive per guidare lo sviluppo continuo di Christian Dior".Si muove al rialzo, che si attesta a 771,6 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 776,4 e successiva a 789,7. Supporto a 763,1.