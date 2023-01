Cina, l'inflazione accelera ma la banca centrale resterà accomodante

(Teleborsa) - Il tasso annuo di inflazione al consumo in Cina ha subito un'accelerazione a dicembre, trainato dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, anche se la domanda interna ha vacillato a causa della contenuta attività economica.Gli analisti prevedono che i prezzi al consumo continueranno a salire nel primo trimestre del 2023, ma non provocheranno un aumento dei tassi di interesse.Nel mese di dicembre, l'inflazione (CPI) è stata pari all'1,8% rispetto all'1,6% registrato a novembre, secondo quanto rilevato dal(NBS). Il risultato è in linea con le aspettative degli economisti.Il(PPI) è rallentato a dicembre allo 0,7% dall'1,3% del mese precedente contro attese per un -0,1%, sulla scia dell'interruzione dell'industria a causa di un numero elevato di casi di Covid-19 verso la fine del 2022.Il mese scorso la Cina ha abbandonato le sue rigide misure zero-Covid , revocando i blocchi e rimuovendo la quarantena. Di conseguenza, le aspettative di consensus sono per un'accelerazione dell'inflazione nel primo trimestre del 2023, ma non sarà così robusta come si è assistito in molte altre economie dopo la riapertura.