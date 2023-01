Aedes SIIQ

(Teleborsa) - Consob hasull'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria avente ad oggetto le azioni di, società immobiliare quotata su Euronext Milan.Per questo, Consob ha disposto laper l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a partire dalla data odierna.