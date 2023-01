BofA, utili sopra le attese. Aumento tassi trascina ricavi

Bank of America

(Teleborsa) -ha registrato, al netto degli interessi passivi, in aumento dell'11% a 24,5 miliardi di dollari nel. Il margine di interesse netto () è stato in aumento di 3,3 miliardi di dollari, o del 29%, a 14,7 miliardi di dollari, trainato dai benefici derivanti dall'aumento dei tassi di interesse, inclusa la riduzione delle spese di ammortamento dei premi e dalla solida crescita dei prestiti. I ricavi non da interessi di 9,9 miliardi di dollari è diminuito di 799 milioni di dollari, o dell'8%, per il calo delle commissioni di investment banking e gestione patrimoniale.L'è stato di 7,1 miliardi di dollari, o 0,85 dollari per azione, rispetto a 7 miliardi di dollari, o 0,82 dollari per azione, per il quarto trimestre del 2021. Il mercato si aspettava, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,77 dollari. Laha registrato il record di utile netto, con 3,6 miliardi di dollari."Abbiamo concluso l'anno con una nota positiva, con utili crescenti anno dopo anno nel 4° trimestre in un- ha commentato il- I temi del trimestre sono stati coerenti per tutto l'anno poiché la crescita organica e i tassi hanno contribuito a fornire il valore del nostro franchising di deposito. Ciò, unito alla gestione delle spese, ha contribuito a guidare la leva operativa per il sesto trimestre consecutivo"."I nostri guadagni di 27,5 miliardi di dollari per l'anno rappresentano, riflettendo la nostra attenzione a lungo termine sulle relazioni con i clienti e la nostra strategia di crescita responsabile - ha aggiunto - Riteniamo di essere ben posizionati all'inizio del 2023 per offrire risultati ai nostri clienti, azionisti e alle comunità che serviamo".