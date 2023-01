eVISO, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 3,6 euro

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche. Il giudizio è, mentre il target price è stato fissato a 3,6 euro per azione (per un potenziale upside del 43%).Gli analisti evidenziano che nell'arco di 10 anni eVISO è entrata in uno dei mercati più competitivi e saturi (l'energia elettrica in Italia) e ha firmato contratti per la fornitura fino allo 0,3% dell'energia elettrica del paese. Gli strumenti proprietari di intelligenza artificiale di eVISO hanno permesso di registrare un(4% vs. 16% per il mercato) e un capitale circolante contenuto nel contesto tariffario più difficile dell'ultimo decennio.Da giugno 2020 a giugno 2022 la(attiva su tutto il territorio nazionale) è passata da 57GWh a 380GWh erogati e, il canale diretto ha raggiunto altri 247GWh."In termini di potenziale tecnologico, la società ha la, attualmente frenata da un contesto di mercato poco favorevole ai rivenditori non produttori - si legge nella ricerca - La sua strategia commerciale le consente di ottimizzare i livelli di marginalità generati dal POD attraverso l'acquisizione di clienti a basso consumo. Dal secondo semestre 2023, riteniamo che i costi delle materie prime energetiche inizieranno a diminuire e il mix di clienti consentirebbe un(che sarà in calo quest'anno)".