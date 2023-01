Impianti, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Impianti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, ha comunicato chein aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie nell'ambito dell'operazione di IPO, per complessive 207.000 azioni.Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è pari a 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per unA seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe, sono state quindi collocate complessivamente 1.666.500 azioni ordinarie, per un. Il flottante è pari al 21,74%.