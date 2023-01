Piazza Affari, i top picks di Mediobanca per il 2023

Unicredit

(Teleborsa) - Gliindicanocome. Tra le mid-caps, invece, i titoli che fanno parte della selezione sono. A livello settoriale, gli analisti indicano un "orientamento positivo" sulle, in quanto beneficeranno del rialzo dei tassi, mentre la stretta monetaria peserà sui titoli del, considerato da Mediobanca la "cenerentola" del 2023.Nel comparto, la preferenza va a operatori integrati, come, rispetto a quelli regolati, come, con una predilezione per società più esposte all'economia circolare, come. Nel settore"è tempo di prendere un respiro" dopo le "performance stellari" del 2022, mentre tra gliviene suggerito di ridurre l'esposizione sui titoli difensivi e di aumentarla su alcuni "selezionati" ciclici.Mediobanca invita a fare attenzione neialla diminuzione del potere d'acquisto dei risparmiatori, a cui si aggiungono i multipli non particolarmente attraenti di alcuni titoli. Nell', le difficoltà del settore sembrano invece essere già state incorporate nei prezzi mentre le immatricolazioni potrebbero essere al "punto di svolta" grazie alla resilienza dei consumi in Europa e Stati Uniti. Nelviene segnalata cautela verso, mentre la riapertura della Cina spingeL'appeal per l'M&A spinge Mediobanca ad essere "costruttiva" sul settore delle, anche grazie ai multipli "invitanti" diTra glidi Mediobanca ci sono:(outperform da neutral),(outperform da neutral),(outperform da neutral),(outperform da neutral) e(neutral da underperform).Tra ici sono(neutral da outperform),(neutral da outperform) e(neutral da outperform),(neutral da outperform),(neutral da outperform),(neutral da outperform).Ripresa lasucon neutral.