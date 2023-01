SEC, 5 milioni di dollari a whistleblower per aiuto in un caso

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC), l'ente statunitense che vigila sulla borsa valori, hale cui informazioni hanno portato a un'azione di contrasto. Il whistleblower ha fornito informazioni che hanno aiutato il personale della SEC a definire la propria strategia investigativa, identificare testimoni e redigere documenti e richieste di informazioni."L'informatore in questo caso ha fornito informazioni utili e una sostanziale assistenza continua,durante le sue indagini", ha affermato Creola Kelly, capo dell'ufficio degli informatori della SEC.I pagamenti agli informatori vengono effettuati da un fondo di, che è finanziato interamente attraverso sanzioni pecuniarie pagate alla SEC dai trasgressori della legge sui titoli. Nessun denaro è stato preso o trattenuto dagli investitori danneggiati per pagare i premi degli informatori.Gli informatori - spiega la SEC - possono avere diritto a un premio quando forniscono volontariamente alla SECche portano a un'azione di esecuzione di successo. I premi per gli informatori possono variare dal 10 al 30% del denaro raccolto quando le sanzioni pecuniarie superano 1 milione di dollari.