Acea lancia green bond per un importo “benchmark”

Acea

(Teleborsa) -lancia un, per un importo “benchmark”,, nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 5.000.000.000, in forza del Base Prospectus supplementato in data 13 gennaio 2023.L’Obbligazione è riservata esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri (con esclusione degli investitori situati negli Stati Uniti o che siano “U.S. persons”.e le condizioni definitive dell’offerta, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti che perseguono. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.L’operazione di collocamento dell’Obbligazione sarà curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit.Le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook Negativo) e BBB+ (outlook Stabile).