Ashmore, AUM in leggero aumento ma deflussi continuano

(Teleborsa) -, gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti, ha registrato un aumento di 1,2 miliardi di dollari neglidurante il, comprendendo una performance positiva degli investimenti di 3,8 miliardi di dollari e deflussi netti di 2,6 miliardi di dollari. Gli AUM si attestano quindi a 57,2 miliardi di dollari, un livello inferiore rispetto alle stime di consensus compilate dalla società di 58 miliardi di dollari.La società ha spiegato che il contesto di mercato positivo del trimestre, controbilanciato da alcune decisioni di asset allocation prese da alcuni investitori istituzionali, ha fatto sì che i. Riflettendo un modesto allentamento dei timori macro globali, inel trimestre, con i principali indici di riferimento a reddito fisso e azionari in aumento tra il 5% e il 10%."La forte performance dei mercati emergenti negli ultimi tre mesi riflette un- ha commentato il CEO Mark Coombs - Alcuni dei venti contrari del 2022, come l'aggressiva stretta politica della Fed, si stanno attenuando, l'apertura dell'economia cinese stimolerà l'attività in modo più ampio e un certo numero di paesi emergenti sta iniziando a vedere la deflazione come conseguenza dell'efficace azione di politica monetaria degli ultimi due anni".Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 2,676 sterline, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,627 e successiva a quota 2,578. Resistenza a 2,734.