Distribuzione Moderna ha ruolo strategico: attutisce impatto inflazione su famiglie

(Teleborsa) -, nel 2022, hacirca 3,9 miliardi di euro - facendoal mese. Lo roivela il Position Paper "L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della Distribuzione Moderna" realizzato da- Associazione Distribuzione Modernae presentato stamattina a Milano.La versione integrale del Paper verrà presentata in occasione del convegno inaugurale di, il prossimo 18 gennaio alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, e, in videocollegamento, del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy. "Marca by BolognaFiere si sta ormai affermando come una delle fiere più importanti dell’agroalimentare", spiega il Presidente di BolognaFiere"La distribuzione ha un ruolo importante negli acquisti degli italiani dei beni di largo consumo, soprattutto gli alimentari. E' un fattore ndi modernizzazione del Paese ed anche di tutela del potere d'acquiston dei consumetori, perchè la modernizzaizone del settore distributivo ha consentito di tenere èiù bassi i prezzi rispetto al periodo precedente", ha sèpiegato, Presidente di ADM, agguingendo "oggi l'inflaizone mprde e risulta evidente che è una tassa regressiva e recessiva, perchè colpisce lòe famiglie più deboli e rischia di mandare in negativon la crescita del Paese".Pedroni ha sottolineato che, negli ultimi anni, la Distribuzione Moderna ha dimostrato di avere un "ruolo di calmiere sociale" ed "un, sia per il valore aggiunto che riesce a generare sia per il contributo occupazionale" e che "un Paese che vuole tornare a crescere è necessario adottche rappresentano oltre il 60% del PIL italiano". Di qui l'appello lanciato a tutta l'industria agroalimentare, non solo alla distribuzione, volta a calmierare i trend inflattivi in corso.Nell'ambito della filiera agroalimentare, il settore dellavanta grandi numeri: è responsabile dellattraverso una rete di 25mila punti vendita; deicomplessivi della filiera (50 miliardi dall’export),sono generati dalle aziende della(DM), con un valore aggiunto italiano pertra diretto (25,6 miliardi) e indiretto (21,3 miliardi derivante dalle filiere di fornitura e subfornitura) e indotto (5,2 miliardi); sul fornte lavoro conta(+3,1% sul 2019) ee,nel, il settore è al, e in termini di lavororegistra rispettivamente un +32% e +67% degli occupati rispetto alla media nazionale.Il rapporto di quest'anno -i, Managing Partner & CEO di The European House Ambrosetti - vuole mettere a fuoco l'impatto valoriale, sociale ed economico e di riferimento sulla marca del dostributore. Sono emerse numerose evidenze, innanzitutto che laquest'anno avrà uncon una, che è un valore quadruplicato nell'ultimo ventennio e, soprattutto, ulore che ha registrato quatto strappi verso l'alto in occasione dlele ultime 4 crisi, nel 2009 ( crisi Lehman), nel 2011 (crisi Spread), nel 2020 (crisi Covid) e nel 2022 (guerra Ucraina)."Questo dimostra che la Marca del Distributore, proprio nei momenti di crisi, riesce ad esplicitsre il proprio ruolo dominante nel contenimento dei prezzi, un ruolo che oggi è ancor più importante con un'inflaizone a doppia cifra", commenta De Molli, agigungendo "la distribuzione Moderna organizzata assorbe fino a quattro volte l'aumento di costo all'ingrosso e quindi dimostra un suo ruolo sociale importante perchè sta agendo da freno all0impatto economico sulle famiglie.Dall’analisi deiemerge, infatti, chele aziende MDD partner hanno avutodell’industria alimentare e, secondo la survey realizzata da The European House – Ambrosetti e somministrata, in collaborazione con BolognaFiere, agli MDD partner espositori a Marca 2023, la: 7 aziende su 10 dichiarano un aumento di fatturato, di cui il 27,1% in un range tra il 10-20% e il 24,1% tra il 20-30%.