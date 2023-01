Monnalisa, Standard Ethics migliora il rating atteso di lungo periodo

Monnalisa

(Teleborsa) -hadi, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, da Stabile a "EE+". Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) viene confermato a "EE-", ovvero il quinto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.La strategia di sostenibilità della società è allineata a gran parte delle indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell'Ocse e dell'Unione Europea - osservano gli analisti - e lecome la gestione dei rischi e controllo, la compliance fiscale, la condivisione delle informazioni e dialogo con gli investitori, la gestione delle risorse umane e welfare aziendale.Viene sottolineato che il processo produttivoin linea con obbiettivi ambientali, tiene conto di una policy a carattere strategico. Inoltre, la rendicontazione extra-finanziaria è redatta secondo le buone pratiche applicate ai temi ESG (Environmental, Social and Governance). Infine, la governance della sostenibilità è in costante miglioramento.