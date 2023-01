Borse europee positive ma prudenti

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. A pesare sono i timori di un rallentamento dell'economia cinese, mentre gli occhi degli investitori guardano a Davos per le dichiarazioni di banchieri centrali e policymaker. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,13% con gli operatori che continuano a monitorare gli utili aziendali per calibrare le proprie aspettative sull’economia statunitense e sulle possibili mosse della Federal Reserve.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,079. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,36%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,85%.Si riduce di poco lo, che si porta a +184 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,89%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%, poco mossoche mostra un -0,18%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 28.043 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,53 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,68%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,98 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,90%.Svettache segna un importante progresso del 4,42%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,03%.Buona performance per, che cresce del 2,24%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.del FTSE MidCap,(+4,11%),(+3,74%),(+3,70%) e(+3,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,38%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,2%; preced. 2,2%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 5,7%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -8,6%; preced. -5,9%)03:00: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 3,9%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%).