Morgan Stanley, trimestrale oltre le attese grazie al Wealth Management

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La banca d'affariha registratoper 12,7 miliardi di dollari neldel 2022, rispetto ai 14,5 miliardi di dollari di un anno fa (-12%). L'è stato di 2,2 miliardi di dollari, o 1,26 dollari per azione, rispetto a 3,7 miliardi di dollari (-40%), o 2,01 dollari per azione, per lo stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 1,31 dollari, rispetto a 2,08 dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente.Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,19 dollari su ricavi per 12,64 miliardi di dollari.I ricavi nettisono stati di 53,7 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 11 miliardi di dollari (6,15 dollari per azione, o 6,36 dollari su base rettificata)."Abbiamo registrato solidi risultati nel quarto trimestre in un- ha commentato il- Nel complesso, il 2022 è stato un anno positivo per l'azienda poiché la nostra strategia chiara e il modello di business equilibrato ci hanno consentito di ottenere un ROTCE del 16% nonostante il complesso contesto macro".cone oltre 310 miliardi di dollari di nuove attività nette, Investment Management ha beneficiato della diversificazione e, all'interno di Institutional Securities, i nostri ricavi da azioni e reddito fisso sono stati forti, controbilanciati da Investment Banking", ha spiegato.I ricavi dell'sono diminuiti del 49% nel quarto triemstre rispetto a un anno fa. All'interno della divisione, i ricavi da advisory sono diminuiti rispetto a un anno fa, a causa dei livelli più bassi di operazioni di fusione e acquisizione completate. I ricavi da Equity underwriting sono diminuiti in modo significativo rispetto a un anno fa, riflettendo il sostanziale calo dei volumi di global equity underwriting. I ricavi da Fixed income underwriting sono diminuiti rispetto a un anno fa poiché le condizioni macroeconomiche hanno contribuito a ridurre le emissioni obbligazionarie.ha registrato ricavi netti record per il trimestre pari a 6,6 miliardi di dollari (+6%), grazie soprattutto a un margine di interesse in aumento sulla scia di tassi di interesse più elevati e una crescita dei prestiti.