Pensioni, riforma sotto il segno della flessibilità: il piano Calderone

(Teleborsa) - "Il 19 è convocato il primo tavolo delle pensioni" doveper poi arrivare ad unche "credo debba essere incentrata sulLo ha detto ministro del lavoro e delle politiche sociali,, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità e Lavoro del Senato spiegando che "bisogna fare chiarezza su ciò che è previdenza e ciò che è assistenza e su questo credo si debba fare una riflessione complessiva e si debbano determinare i pesi delle due gestioni". soprattutto, e lo dirò al 19 al tavolo - ha aggiunto - che possa essere utile la ricostituzione del nucleo di verifica dellaper individuare forme di uscita anticipata" ha detto "e proprio perché poi è importante ragionare in prospettiva ed affrontare i temi indispensabili per guardare al futuro della tenuta non solo del mercato del lavoro ma del sistema previdenziale è importante invece ragionare di una riforma di sistema". "E credo debba essere incentrata sul tema della flessibilità - ha proseguito Calderone "e debba tenere conto delle condizioni oggettive e soggettive.Per arrivare ad un'ipotesi di riforma delle pensioniha aggiunto Calderone."il tema credo si associ anche al tema dei centri per l'impiego sui quali stiamo lavorando" e per i quali "non è certamente sufficiente", ha concluso il Ministro.