Standard Ethics, Gruppo Casillo sale nel ranking su sostenibilità aziende alimentari

(Teleborsa) -, food company leader nella lavorazione e nella distribuzione del grano duro e uno dei maggiori protagonisti nel mercato del grano tenero,sulle 30 aziende italiane appartenenti alloIl benchmark tematico è stato ideato per fornire unae monitorare i progressi compiuti dalle singole società nell’allineamento alle indicazioni volontarie promosse dai principali organismi sovranazionali (ONU, OCSE e UE).Gruppo Casillo è salito a seguito dell'assegnato a settembre 2022. Le altre società con Outlook Positivo sono Bauli e Sammontana.Per quanto riguarda il livello di sostenibilità complessivo del settore,delle 30 aziende hanno un "". Si tratta di Illycaffè, Gruppo Casillo, A. Loacker, Bolton Group, Eurovo e La Doria. 13 aziende hanno un "Not Fully Sustainable Grade", mentre le restanti 11 aziende residuano ampi margini per migliorare un livello di sostenibilità attualmente debole.Le 30 società selezionate per comporre il Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark rientrano in un quadro di analisi basato su 50 maggiori aziende dell'industria alimentare italiana. La selezione ha tenuto in considerazione aspetti quali la dimensione economica (società con un fatturato prossimo ai 500 milioni di euro o superiore), la rendicontazione ESG, la qualità della disclosure o la disponibilità di documentazione pubblica multilingua.