TIM diventa socio co-fondatore Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

TIM

(Teleborsa) -entra a far parte dei soci co-fondatori della. Il Gruppo di telecomunicazionidella Fondazione le propriea supporto della mobilità e del turismo sostenibili, della transizione ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Bmbiti che rientrano nella strategia ESG del Gruppo TIM e che caratterizzano la vita della città di Venezia.TIM e la Fondazione considerano la transizione digitale un formidabile abilitatore di soluzioni per la gestione efficiente della città, il benessere dei cittadini e la fruizione sostenibile del tessuto urbano. TIM, che ha già resograzie al progetto della, metterà in campo le proprie esperienze e competenze per ile l’elaborazione di sistemi di valutazione dell’, per il miglioramento della, oltre che per lo sviluppo di servizi digitali a supporto dellae delladella comunità. Grazie alla gestione dei dati, sarà possibile gestire in modo migliore il turismo, governandone l’impatto e migliorando la qualità della vita di chi vive e svolge attività nella città lagunare e nel suo intorno metropolitano."Con l’entrata di TIM tra i soci co-fondatori accogliamo un leader del processo di transizione digitale che, come dimostra l’ampia partecipazione del Gruppo TIM, è trasversale a molti degli ambiti strategici di interesse della Fondazione", dichiara il Presidente di FVCMS,"Siamo molto orgogliosi di poter lavorare al fianco della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e di farlo mettendo a disposizione le nostre competenze e i nostri asset", afferma, Amministratore Delegato di TIM, ricordando che la città lagunare è stata il punti di partenza della Smart Control Room, un progetto pilota "sinonimo di innovazione e di sostenibilità, che vogliamo replicare su scala nazionale".